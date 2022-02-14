تأجيل دعوى ابنه رشوان توفيق ضد والدها إلى 28 فبراير للحكم

قررت الدائرة 11 مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى آية رشوان توفيق، ضد والدها، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في قضية شاليهات رأس سدر، لجلسة 28 فبراير للحكم.

موضوع الدعوى

وجاء في موضوع الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، أنّ الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، «زوجة الراحل» شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

ونص العقد صراحة على أنّ الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث، بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شؤون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

نص العقد

وأوضحت الدعوى، أنّ المدعية تمتلك عن والدتها شاليه آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرف أول بائع، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وجرى البيع نظير مبلغ 100 ألف جنيه.

ونص العقد على أنّ للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

وأضافت الدعوى أنّ الطالبة سبق وحررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا، ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة، وتوقيع المعلن إليه الأول على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد.