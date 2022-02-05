محامي رشوان توفيق لـ «الوطن»: نتوقع أن تكون الدعوى لصالحه

كشف الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، عن تفاصيل جلسة، اليوم السبت، التي بدأت داخل غرفة المداولة، واستمع فيها رئيس المحكمة لأقوال الفنان رشوان توفيق، والذي قدم إثباتا بأن التوكيلات التي حررها كانت لصالح نفسه وإدارة أمواله المحررة باسم ابنته «آية»، كما حضر أيضا شهود الإثبات ابنته هبة الله وابن خالة ابنته وصديق لهم.

وأضاف «مهران»، في تصريحات «الوطن»، أن المدعية الأصلية «آية» لم تحضر للجلسة ولم يحضر أي شهود لها، وبذلك ننتظر حكم القضاء، لافتا إلى أنه من المتوقع حجز القضية للحكم لصالح موكله الفنان رشوان توفيق، وذلك بناء على وقائع الدعوى وشهادة الشهود.