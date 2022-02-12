حجز دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها للحكم في 26 فبراير الجاري

قررت محكمة جنوب القاهرة ، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للحكم في جلسة 26 فبراير الجاري، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له.

تفاصيل الدعوى

وقالت ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق، في دعواها التي حملت رقم 3127 لسنة 2021، إن عقد التقسيمة النهائية تم دون تفويض أو توكيل خاص منها لوالدها ولتجاوزه حدود وكالته ولتجاوز حدود الخمس نصيب الطالبة في الشاليهات موضوع الدعوى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 2594 لسنة 2020 صحة توقيع أكتوبر الصادر بجلسة 25/3/2021 لبطلانه وابتناء أركانه وأسبابه على الإقرار الصوري الباطل، وإلزام المعلن اليهم من الأول إلى الثالث بالمصروفات.

2 شالية برأس سدر

وأضافت ابنة الفنانة رشوان توفيق في دعواها أنها تمتلك وشقيقتيها من والدتهما 2 شالية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وقد نص بعقد الملكية أنه يحق للطالبة وشقيقتيها نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة.

وجاء في الدعوى أنها حررت للمعلن إليه الأول توكيل رسمي عام وفوجئت باستعماله واستغلاله التوكيل دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وقيام والدها بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع بتاريخ 17/8/202، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين 20/8/2020 وبتاريخ 22/8/2020.