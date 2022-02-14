وصول المتهمين بقضية «الآثار الكبرى» إلى جنايات القاهرة لحضور رابع جلسة المحاكمة

تواصل الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر قضية «الآثار الكبرى»، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، ووصل المتهمين جميعهم وسط حراسة أمنية مشددة لنظر رابع جلسات محاكمتهم.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

وأصدر مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيان، انتهاء النيابة العامة بإحالة علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن و21 آخرين جميعهم محبوسين، عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول وهو علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.