تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى للغد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، ثالث جلسات محاكمة حسن راتب رجل الأعمال، وعلاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، لجلسة غد الاثنين، لسماع مرافعة المتهمين من الأول وحتى الرابع، مع استمرار حبس المتهمين.

إحالة حسن راتب وعلاء حسانين للمحاكمة

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، و21 آخرين، جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.