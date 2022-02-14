«القومي للتغذية» يحذر من السمنة: تسبب 15 مرضا بينها أورام الثدي

حذر المعهد القومي للتغذية، من خطورة مرض السمنة، إذ إنّه العامل الأساسي لعدد كبير من الأمراض التي يعاني منها الإنسان.

وحذّر المعهد القومي للتغذية، في إطار احتفاله باليوم العالمي لمكافحة مرض السمنة، الذي يوافق 20 فبراير الجاري، وأعلن عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الأمراض التي تصيب مرضى السمنة.

15 مرضا يصيب مرضى السمنة

- ارتفاع ضغط الدم.

- الجلطة والسكتة الدماغية.

- أورام الجهاز الهضمي.

- التهاب المفاصل وخشونة الركبة.

- اضطربات القولون والجهاز الهضمي.

- أمراض القلب.

- الدهون على الكبد.

- أمراض الجهاز التنفسي.

- اضطربات النوم.

- الاكتئاب.

- مرض السكري.

- النقرس.

- دوالي الساقين.

- ضعف الخصوبة.

- أورام الثدي عند السيدات.

كان المعهد القومي للتغذية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السمنة، أعلن توفير مركز علاجي لإعادة تأهيل وعلاج مرضى السمنة، بأسعار رمزية بداية من الكشف في العيادات الخارجية للمعهد، كما المعهد مركزًا لتأهيل مرضى السمنة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، من خلال قاعة «جيم» حديثة، تحتوي على كل الأجهزة الحديثة التي يحتاجها مرضى السمنة، سوء للمترددين على العيادات الخارجية في المعهد، أو المرضى من الخارج، إذ إن سعر الجلسة الواحدة 15 جنيها فقط.

هذا بالاضافة الى توفير المتابعة الصحية، كل 6 جلسات لمتابعة حالة المرضي، من خلال أخصائي الطب الطبيعى والروماتيزم، بالاضافة الى متابعة الانظمة الغذائية للمرضي، خلال مرحلة التاهيل.

ووفّر المعهد قاعة حديثة تحتوي على الأجهزة الطبية اللازمة للعلاج الطبيعي، منها أجهزة «الأشعة تحت الحمراء، تنبية كهربائية، موجات فوق الصوتية، مساج»، وسعر الجلسة 35 جنيها، للمرضى الذين يعانون من حالات الانزلاق الغضروفي، الشلل النصفي،و خشونة المفاصل، وألم العظام.