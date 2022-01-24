«الصحة» تحذر السيدات من السمنة: تسبب أورام الثدي (فيديو)

قالت الدكتورة أميرة نصار، أخصائي الصحة العامة والإكلينيكية، إن أكثر الأورام السرطانية انتشارا خلال الفترة الحالية هو سرطان الثدي، والذي رُصد بين عدد من السيدات، مشيرة إلى العلاقة بين ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الثدي والسمنة، إذ أن أكثر السيدات اللائي أصبن بأمراض الثدي عانين من السمنة.

تقليل الوجبات الغذائية

وأضافت أميرة نصار، خلال فيديو بُث على موقع وزارة الصحة، أنه يجب على السيدات المصابات بمرض سرطان الثدي التقليل من الوجبات الغذائية بهدف تقليل الوزن، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي معين، أو من خلال ممارسة الرياضة بصورة مستمرة.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات

وتابعت أخصائي الصحة العامة والإكلينيكية، أنه يجب الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتتاميني «سي» و«دي»، لأن هذه الأطعمة لا تحتوي على أي مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية، إضافة إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على هرمونات عالية، مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن.

أخذ المعلومة الطبية من طبيب مختص

وأكدت الدكتورة أميرة نصار، أهمية الحصول المعلومة الطبية للسيدات اللائي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي، والحصول على المعلومة الطبية من مصدر موثوق، خاصة الأخصائيين الغذائيين، حيث يجب عدم الإكثار من الأطعمة الهرمونية، وتجنب المواد الغذائية الملونة والمواد الغازية.

ونوهت أخصائي الصحة العامة والإكلينيكية، إلى أهمية الأكثار من تناول الخضروات المختلفة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، لافتة إلى أنه في حال المعاناة بسرطان الثدي يتم تناول أدوية معينة لعلاج الأورام، وتنجب الينسون ومنتجات الصويا والحلبة واللوبيا، لأن هذه المواد تجعل الورم أكثر نشاطا.