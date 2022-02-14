تفاصيل جريمة محطة قطار باريس.. وسر عبارة «كل الشرطيين أوغاد»

أطلق عنصران من الشرطة الفرنسية، النار على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات في باريس، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز»، لقي رجل مصرعه في باريس، اليوم الاثنين، بعدما أطلقت عليه عناصر من الشرطة الفرنسية النار إثر مهاجمته لأحدهم.

رجل يهاجم عناصر شرطية في باريس بسكين

وأشارت إلى أن الحادث وقع في محطة قطارات الشمال «Gare du Nord»، في باريس، لافتة إلى أنه لا يوجد ربط بين الحادث والعمل الإرهابي حتى الآن، وأن دوافع المهاجم غير معروفة حتى اللحظة.

وأوضح مصدر بالشرطة الفرنسية، أن المهاجم فتح باب سيارة الشرطة التي كانت متوقفة أمام مركز الشرطة، وطعن شرطيا بسكين، مشيرًا إلى أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثان، إلا أن شرطيا ثالثا كان في السيارة أيضا، وأطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

المهاجم كان يحمل سكين طولها 30 سم

وأضاف المصدر، أن الرجل كان يحمل سكينا طولها 30 سم كتب عليها ACAB، وهو اختصار لعبارة «كل الشرطيين أوغاد».

فيما رد الشرطيان بإطلاق النار من أجل «درء أي خطر» في هذه المحطة المزدحمة التي تخدم شمال فرنسا والدول المجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي نوفمبر الماضي، أصيب شرطي فرنسي بهجوم بسكين. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة الشرطي و تحييد المهاجم، وفقا لوكالة «رويترز».