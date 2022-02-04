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فرنسا تعلن دعمها العسكري للإمارات ضد الحوثيين: «الشراكة متينة»

كتب:

سارة ثروت
04:36 م | الجمعة 04 فبراير 2022
طيارة مقاتلة فرنسية

طيارة مقاتلة فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، عزمها لتقديم الدعم العسكري إلى الإمارات، لضمان أمن المجال الجوي الإماراتي بعد الاعتداءات المتتالية التي شنتها جماعة الحوثيين.

دعم فرنسا للمجال الجوي الإماراتي ضد هجمات الحوثيين

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إن طائرات الرافال المتمركزة في القاعدة الفرنسية بمدينة أبو ظبي تكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض عند الحاجة ضد هجمات جماعة الحوثيين، مؤكدة قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت «بارلي»، أن فرنسا تساعد الإمارات حليفتها الرئيسية بالخليج العربي، في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس».

اعتراض مسيرات الحوثيين على الإمارات

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للدولة فجرا في المناطق غير المأهولة بالسكان، مؤكدة أنها على الاستعداد والجاهزية التامة للتعامل مع أية تهديدات أو هجمات خارجية، كما أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي هجوم مفاجئ.

الهجمات المتتالية للحوثيين على الإمارات

يذكر أنه خلال الشهر الماضي، نفذت جماعة الحوثيين نحو أكثر من ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، وآخرها يوم الاثنين الماضي؛ استهدف الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعا للنفط تابع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» بمنطقة مصفح الصناعية، بالإضافة إلى منطقة قريبة من مطار أبو ظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 6 آخرين.

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