خالد حماد بعد تكريمه من «الإسكندرية للفيلم القصير»: احترفت الفن بدعم أسرتي

أعرب الموسيقار خالد حماد عن سعادته البالغة إزاء تكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة، والمقرر أن تختتم فعالياتها، غداً الثلاثاء، داخل دار أوبرا سيد درويش بمحافظة الإسكندرية.

خالد حماد: بدأت مشواري الفني بالعزف على الكمان

وقال «حماد» في ندوة تكريمه التي أدارها الناقد محمد نبيل إنَّه بدأ مشواره بالعزف على آلة الكمان، وذلك بعد تشجيع أسرته له على دخول المجال الفني، إذ ساعدوه على البحث عن أماكن لدراسة الموسيقي وفقاً لأسس سليمة، بحسب قوله.

وأشار إلى أنَّه احترف بعدها العزف علي آلة البيانو وترك آلة الكمان، لافتاً إلى أنَّه دخل مجال الموسيقي التصويرية للأفلام السينمائية في أواخر التسعينات، وكانت البداية بوضعه الموسيقي التصويرية لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي قام ببطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي، ومني زكي، وأحمد السقا، وغادة عادل، وهاني رمزي، وطارق لطفي وغيرهم.

خالد حماد: سعيد بالتعاون مع عادل إمام

وشدد خالد حماد على اعتزازه بفترة أواخر التسعينات لأنّها كانت فترة مهمة علي السينما التي كان قد هجرها الجمهور آنذاك، ولم يخف خالد حماد شعوره بالسعادة إزاء التعاون مع الفنان عادل إمام في عدد من الأعمال الفنية، حيث وضع الموسيقي التصويرية لها وحققت نجاحا كبيراً وقت عرضها، مؤكّداً أنَّ الأخير فنان كبير وصاحب شعبية جماهيرية جارفة.

وأكّد حماد أنَّه يشعر برعب شديد حينما يتلقى عرضاً لمسلسل تليفزيوني، لأنه يدخل إلى كل البيوت، وبالتالي لابد أن يكون أكثر وسطية في الموسيقى التي يقدمها، مؤكداً أنَّه لا يستوعب فكرة المنصات الإلكترونية حتى الآن رغم انتشارها خلال الآونة الأخيرة.

وشهدت الندوة حضور المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والمخرج هاني لاشين مدير التصوير سمير فرج، والمخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.