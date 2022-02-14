«سجدة» طفلة فارقت الحياة على يد زوج والدتها.. «كانت بتدافع عن أمها»

أنهى مسجل خطر حياة ابنة زوجته في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، إذ اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خروجها دون الاستئذان منه ووقوفها في الشارع، وعندما حاولت الطفلة منعه، اعتدى عليها بالضرب؛ ما أسفر عن مصرعها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، داخل مسكنها بمنطقة الدقي، فوجّه رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات، وضبط مرتكب الجريمة.

المتهم عذب الطفلة 3 أيام

وتوصلت تحريات المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إلى أن زوج والدة الطفلة «أشرف.ر»، مسجل خطر، اعتدى على المجني عليها «سجدة. إ» بالضرب حتى فارقت الحياة، بسبب بكاء الطفلة ومحاولتها منعه من ضرب والدتها.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة المجني عليها، والتي أشارت إلى أن المتهم تشاجر معها، بسبب منعها من الخروج، ومشاهدته لها خلال توقفها في الشارع، لافتة إلى أن طفلتها كانت تبكي وحاولت منعه من ضرب والدتها؛ مما دفع المتهم للاعتداء عليها بالضرب لمدة 3 أيام، وتدهورت حالتها الصحية، حتى فارقت الحياة.

حبس المتهم 4 أيام

بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها، وتولت التحقيق.