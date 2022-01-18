«وشم على ذراع مبتور» يقود المباحث للكشف عن جريمة قتل بالجيزة

«وشم على ذراع شاب عبارة عن كلمة أبو حبيبة، وبجانبها رسم لرأس أسد» قاد أجهزة البحث الجنائي في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، إلى تحديد هوية شاب في العقد الثالث من العمر بعد العثور على جثته بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وتبين أن الشاب كان بصحبة صديقه في جلسة لتعاطي المخدرات بمنزل الأخير، وحدثت بينهما مشادة كلامية بشأن اغتصاب فتاة من صديقاتهما فتطورت إلى معركة دامية راح ضحيتها المجني عليه بطعنة في القلب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا بالعثور على «كيسين بلاستيك» في مكان لتجميع القمامة، وبداخلهما أجزاء آدمية «ذراع - كف يد»، وأجزاء أخرى في اليوم التالي عبارة عن «ساقين» داخل كيس بلاستيك في قطعة أرض مهجورة بدائرة القسم.

تحريات الشرطة تكشف هوية المجني عليه

وأسفرت التحريات التي تمت تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس القطاع عن معرفة هوية المجني عليه عن طريق وشم مرسوم على ذراعه يحوي كلمة أبو حبيبة، بجانب صورة لرأس أسد، وبسؤال أماكن دق الوشم في محيط دائرة القسم، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على هوية المجني عليه.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان عاطلا عن العمل، وفي العقد الثالث من عمره، ويقيم مع صديق له منذ مدة بعد تركه لمنزله إثر خلافات مع زوجته، وأن صديقه وراء قتله وتقطيعه.

مخدرات واعتداء جنسي وراء الجريمة

وقال المتهم إن حادثة القتل تمت في جلسة لتعاطي المخدرات؛ إثر خلاف نشأ بينهما؛ بدأ بمشادة كلامية تطورت إلى تشابك جسدي قام فيه المتهم بسحب سكين ووجّه عدة طعنات متتالية بصدر صديقه، الذي سبق ومنعه من الاعتداء الجنسي على صديقة لهما كانت تتردد على الشقة من حين لآخر ولكنه لم يستمع إليه.

وأشار المتهم إلى أنه استأجر صاروخا حديديا؛ لتقطيع جثة صديقه إلى أشلاء بعد تركها بدورة المياه لمدة قاربت الـ48 ساعة، ووزعها على أماكن متفرقة.

وأرشد الجاني عن باقي الأجزاء المتبقية للجثمان، وعثرت الشرطة عليها باستثناء رأس المجني عليه.