أسباب زيادة الوزن سريعا وأبسط الحلول للحصول على جسم مثالي

زيادة الوزن مشكلة تؤرق صفو الكثيرين، الذين يسعون إلى فقدان الوزن الزائد بشتى الطرق، ويبحثون عن سبب حدوث ذلك، حتى يجدوا العلاج المناسب والحل المثالي للحفاظ على أوزانهم الصحية دون زيادة.

وذكر خبير التغذية حسين منصور، في حديثه لـ«الوطن»، أسباب زيادة الوزن بشكل سريع، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

أسباب زيادة الوزن بشكل سريع

من ضمن أسباب زيادة الوزن بشكل سريع، قصور الغدة الدرقية، حيث يتسبب هذا القصور في خلل بهرمونات الجسم وعملية حرق الدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع، وفق «منصور»، مشيرا إلى أن تراكم السموم في الجسم يسبب احتباس السوائل، ما ينتج عنه زيادة الوزن.

ومن أسباب زيادة الوزن بشكل سريع، وفق ما ذكره خبير التغذية، هو الإجهاد والتعب الشديد اللذان يؤديان إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم وهو المسئول عن رغبة الشخص في تناول السكريات بصورة مبالغ بها، كما تعد قلة النوم من الأسباب التي تزيد من مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، كما أن تناول الدهون والمقليات والسكريات والوجبات السريعة من أسباب زيادة الوزن سريعًا، كما نصح خبير التغذية بعدم تناول الطعام ثم الذهاب إلى النوم مباشرة.

حلول فقدان الوزن والحصول على جسم مثالي

وعلى الراغبين في فقدان الوزن، وفق ما ذكره خبير التغذية، الابتعاد عن المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، والحفاظ على الحركة والتنقل وممارسة الأنشطة المختلفة، حيث أن قلة الحركة تعد من العادات الخاطئة لصحة الإنسان، وتعود بالضرر عليه.

ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، خلال تصريحات لشبكة تلفزيون «DMC» إنّ شرب المياه بكثرة يجعلك تحافظ على وزنك، أو الإكثار من المشروبات والسوائل دافئة مثل الشاي والينسون، بالإضافة إلى المشي السريع لمدة قصيرة، حيث يؤدي إلى حرق بعض السعرات الحرارية.