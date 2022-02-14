مسؤول سابق بالبترول: العالم ينظر لمصر باحترام في الحفاظ على البيئة

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إنه في الوقت الحالي، ينظر العالم إلى مصر نظرة مبشرة في مجال الحفاظ على البيئة، والحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة في البلاد، إذ أن مصر لديها تركيبة متعددة من مصادر الطاقة، التي تحبو في المزيد من التوسع في مجال الطاقة النظيفة والمتمثلة في الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة.

لدينا العديد من المشروعات العملاقة في مجال الطاقة

أضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز»، إن هناك العديد من المشروعات الكبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة التي أقامتها مصر، والمشروعات التي جار بحثها وإنشاؤها الآن، في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، واهتمام الدولة لها كمصدر قادم على خريطة الطاقة في مصر، وكأحد مصادر الطاقة بخلاف الغاز الطبيعي والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة، بكل أنواعها.

قطاع البترول يعمل في مجال الحفاظ على البيئة من التلوث

أشار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إلى أن قطاع البترول كمسؤول عن توفير المنتجات البترولية والطاقة بشكل عام، فهو يعمل في مجال الحفاظ على البيئة من التلوث، لذلك تقوم مشروعات تكرير البترول حاليًا، إلى إنتاج منتجات بترولية على أحدث المواصفات العالمية، طبقا للمواصفات البيئية الحديثة المتمثلة في تجديد السيارات والسولار وخلافة من المنتجات البترولية المؤثرة.

قارة أفريقيا من القارات التي تأثرت بالتغيرات المناخية

وأشار إلى أن قارة أفريقيا، من القارات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وصناعات الدول العظمى والكبرى، لذلك تحبو مصر وباقي الدول الأفريقية إلى إجبار الدول العالمية، في عدم التوسع في مجال استغلال الطاقة غير النظيفة، خاصة إنتاج الكهرباء من الفحم أحد الأثار السلبية الكبيرة التي أثرت على المناخ في العالم، تأملا في الحفاظ على المناخ بشكل عام على مستوى العالم.