الملا: تحديات صناعة البترول والغاز يمكن التغلب عليها بالتعاون والحوار

شهدت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، انعقاد الجلسة الوزارية «الطريق نحو تعافي صناعة البترول وديناميكيات السوق الحديثة عبر التعاون الإقليمي والتحول الطاقي».

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة، وكذا سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، وناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة القبرصية، وكاترين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، والذين أكّدوا أهمية التعاون وتنويع مصادر إمدادات الطاقة في ظل ما تشهده أسواق البترول حاليًا، وتأثرها بالتوترات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم.

رؤية استباقية لتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للثروات

وقال وزير البترول، إنّ التحديات التي تواجهها صناعة البترول والغاز الطبيعي يمكن التغلب عليها بالتعاون والحوار، مؤكدًا تقديم رؤية استباقية قائمة على التعاون الإقليمي تتسم بالتكامل في تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة والاستفادة من البنية التحتية الموجودة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي يسير بخطى جيدة في العمل، وضمان استفادة الجميع.

وأكّد الملا أهمية البناء على ما تحقق من نجاحات والتأثير الجيد الذي تحقق في السوق، واستغلال التوقعات بزيادة الطلب على الغاز في ظل التعاون بين دول المنتدى، منوهًا بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقودٍ في المنازل والسيارات والكهرباء والصناعة.

«أوبك بلس» يسعى لإعادة التوازن إلى السوق

وأوضح المزروعي أنّه على الجميع التعاون في دعم سوق الطاقة، وأن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الانتقالي في خطة التحول الطاقي، متوقعًا حلحلة الأزمة الحالية في أوكرانيا، والتي ترتب عليها زيادة الأسعار، منوهًا بجهود «أوبك بلس» في إعادة التوازن إلى السوق، والسعي لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة مع الالتزام بخفض الانبعاثات.

وشددت الوزيرتان القبرصية والإسرائيلية على أهمية دعم جهود التعاون الإقليمي، الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، والتكامل بين الدول وتنويع إمدادات الطاقة بما يحقق أهداف الجميع.