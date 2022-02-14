البترول تستعرض التعاون في الغاز الطبيعي ومحاور COP27 مع قبرص

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ناتاشا بيليديس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، والوفد المرافق، حيث شهدت المباحثات استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، والاطلاع على آخر مستجدات المباحثات التجارية والفنية مع الشركات التي تعمل في حقل غاز أفروديت القبرصي.

مؤتمر قمة المناخ

وتطرق الملا، إلى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط الذي انتقلت رئاسته إلى قبرص هذا العام، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات، أهمها مؤتمر قمة المناخ cop 27 في نوفمبر من العام الحالي، والذي تستضيفه مصر خلال العام الحالي، واستعراض الفرص والأنشطة المتاحة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.