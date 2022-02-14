مذكرة تفاهم بين مصر واليمن في مجالات البترول والغاز والتعدين

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره اليمني عبدالسلام بوعبود وزير البترول والمعادن مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر واليمن في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الاول من من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس ٢٠٢٢).

وتهدف المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين الوزيرين خلال زيارة الحكومة اليمنية للقاهرة في أكتوبر الماضي الي تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجال البترول والغاز الطبيعي وبحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية في اليمن وتطوير الإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية .

سيدبك تشارك في انشاء مجمع للبتروكيماويات في نيجيريا

كما شهد الوزير توقيع عددا اخر من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم ، حيث شهد مع نظيره النيجيري شيف تيمبرا سيلفا وزير البترول النيجيري توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ( سيدبك) وشركة ران جاس النيجيرية بهدف التعاون في إنشاء مجمع لإنتاج للبتروكيماويات بدولة نيجيريا في ضوء الخبرات المصرية المتميزة في هذه الصناعة ، وتشارك سيدبك في المجمع الجديد وتقوم بتقديم الدعم الفني للمشروع في مراحله المختلفة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك مع الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية.

اتفاق المرحلة الثانية لاستراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط

كما شهد المهندس طارق الملا مع نظرائه من الاردن وقبرص وإسرائيل السيدة ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة القبرصية و السيدة كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية و الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى توقيع منتدى غاز شرق المتوسط مع مجموعة بوسطن الاستشارية على المرحلة الثانية من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى بناءً على نتائج المرحلة (1) من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى التي استعرضها مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" خلال الاجتماع الوزاري السادس الذي عقد في القاهرة في 25 نوفمبر 2021 ؛ وبمقتضي العقد لتطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية، لتقديم استراتيجية كاملة للمنتدى بحلول منتصف عام 2022.وتعكس الاستراتيجية الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى بما يتماشى مع التحول العالمي للطاقة، مع التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي إبان مرحلة الانتقال الطاقي كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.قام بالتوقيع السيد اسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط و فرانسيسكو بالميري المدير العام لمجموعة بوسطن الاستشارية.

مذكرة تفاهم مع اباتشي لتطوير اداء الشركات المشتركة

كما شهد الملا و جون كريستمان رئيس شركة اباتشي الامريكية التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة اباتشي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المستقبلي لتطوير شركتي خالدة وقارون للبترول وتحسين أنظمة وسياسات الحوكمة ونظم الموارد البشرية وبناء الكوادر والتحول الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك بعد تفعيل دمج الشركتين في اتفاقية التزام موحدة في ديسمبر 2021. وقع الاتفاق المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني و المهندس ديفيد تشي نائب رئيس شركة اباتشي والمدير العام لها في مصر.