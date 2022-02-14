وزير البترول النيجيري يدعو إلى إنشاء مصادر تمويلية بإفريقيا لقطاع الطاقة

أكّد تيمبر سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا، ضرورة الاستمرار في التطوير والتنمية بقطاع الغاز والبترول، مشددًا على أن جائحة كورونا مثلت تحديًا كبيرًا في هذا الصدد.

تيمبر سيلفا: جائحة كورونا مثلت تحديا كبيرا لنا

وأضاف «سيلفا» خلال فعاليات الجلسة الوزارية في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» بدورته الخامسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ننظر إلى احتمالات كثيرة للتمويل، ورأينا بعض المحاولات لجذب استثمارات قطاعات البترول، ويجب أن نبدأ في إنشاء المصادر التمويلية بإفريقيا».

وانطلقت دورة معرض ومؤتمر «إيجبس 2022» وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة، من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات

وعلى مدار 3 أيام، يجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.