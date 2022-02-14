مطرب التسعينيات أحمد جمال يعود للغناء بـ«لمستي قلبي» بعد غياب سنوات

أطلق اليوم المطرب أحمد جمال أجدد أعماله الغنائية «لمستي قلبي»، على طريقة الفيديو كليب؛ وذلك بالتزامن مع أجواء عيد الحب والتي تفاعل معها الجمهور بمجرد طرحها.

ويحتفل نجم التسعينات أحمد جمال عبر الأغنية الجديدة بعودته للساحة الغنائية بعد غياب سنوات عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية واستقراره في مصر، ويتغنى خلالها بكلمات الشاعر وليد رزيقة وألحان حمدي صديق بينما يوزعها أحمد شعتوت.

«جمال» أحد نجوم «التسعينات»

وتمثل أغنية «لمستي قلبي» أولى مفاجآت عودة «جمال» الرسمية للساحة المصرية بعد لمعان نجمه فيما مضى في التسعينات بأولى أغانيه «على عيني يا قمر»، والتي تعاون خلالها مع الموسيقار صلاح الشرنوبي والموزع الراحل الكبير طارق عاكف والشاعر محمد فضل، وتم إطلاقها ضمن ألبوم «نجوم الشرق 3» الذي ضم نخبة من نجوم تلك الفترة، من بينهم حميد الشاعري ومنى عبد الغني وعلاء عبد الخالق وعلي حميدة وأميرة.

مسيرة أحمد جمال

أحمد جمال، أحد نجوم جيل التسعينات، بدأ رحلته من الإسكندرية ووقع في غرام الغناء من الطفولة، ودرس في كلية الآداب قسم الآثار، ولمع في كورال الجامعة حتى اكتشفه الشاعر محمد فضل والموسيقار صلاح الشرنوبي في أغنية «على عيني يا قمر».

وقدم عشرات الحفلات الرسمية والعالمية، من بينها حفل افتتاح مكتبة الإسكندرية العالمي وحفل مهرجان جرش في الأردن وحفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة، بجانب كونه صوليست في فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

كما قدم عدة جولات غنائية أوروبية في النمسا وفرنسا حتى هجرته لأمريكا، وإحيائه حفلات رسمية في الأمم المتحدة وكل حفلات الجالية المصرية والعربية في نيويورك خلال 10 سنوات، إلى أن قرر مؤخرا العودة النهائية لمصر لإحياء مشروعه الغنائي بألبوم جديد.