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أحمد جمال يهنئ منتخب مصر بفوزه على كوت ديفوار: «مبروك يا رجالة»

كتب:

شيماء رستم
10:46 م | الأربعاء 26 يناير 2022
أحمد جمال

أحمد جمال

هنأ المطرب  أحمد جمال، المنتخب الوطني بفوزه اليوم على نظيره كوت ديفوار، وتأهله لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة بالكاميرون.

وكتب أحمد جمال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «مبروك يا رجالة».

وتابع أحمد جمال منشوره، معبرا عن فرحته بصعود المنتخب المصري لدور الـ 8، بعد مباراة صعبة للغاية: «مصر في دور الـ8، الله يا بلادنا الله».

آخر أعمال المطرب أحمد جمال

وتعتبر آخر أغاني أحمد جمال، التي تم طرحها هي أغنية «وجع كام يوم»، التي أطلقها في أواخر العام الماضي، وهي من إنتاج شركة «مزيكا».

وأغنية «وجع كام يوم»، من ألبوم «جمال» الجديد، الذي أطلق منه حتى الآن 3 أغاني، وهي: (بحبك، أنتي عجباني، وقت مش مناسب).

أغنية «وجع كام يوم» لـ أحمد أجمال، من كلمات جمال الخولي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب على منصة «يوتيوب» عبر القناة الرسمية لأحمد جمال، وتخطت حتى الآن المليون مشاهدة.

كما حققت أغنية «بحبك» لـ أحمد جمال، أكثر من مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد سرور، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.

كلمات أغنية أنتي عاجباني 

وجاءت كلمات أغنية أنتي كالتالي:

أنتي عاجباني في حاجات فيكي ليكي شداني

من مقابله بقيتي وخداني

طب قوليلي ده ايه

في كلام تاني عندي بس استنى ثواني

أي حد تاني في مكاني

كان هينسى هيقول إيه أنتي عاجباني

في حاجات فيكي ليكي شداني 

 

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