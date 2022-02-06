أحمد جمال يعلن اقتراب طرح أغنيته الجديدة «مين في جمالك»: «استنوها»

شارك المطرب أحمد جمال مقطعاً من أحدث أغانيه «مين في جمالك»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلنا اقتراب طرحها على منصة «يوتيوب» قائلا: «استنوها قريب».

أحمد جمال ينشر جزء من أغنية «مين في جمالك»

كشف أحمد جمال عن جزء من أغنيته الجديدة بعنوان «مين في جمالك»، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلنا عن اقتراب إطلاقها، عبر منصة «يوتيوب».

وهنأ الفنان مصطفى قمر، أحمد جمال، من خلال التعليقات، وعبر عن إعجابه بها، قائلا: «الله الله يا أبوحميد ايوة بقى».

وتابع أحمد جمال الرد على تعليق الفنان مصطفى قمر، معلقا: «حبيبي يا نجم النجوم كده الأغنية نجحت خلاص».

وكانت من كلمات أغنية «مين في جمالك»

مين في جمالك.. يا حبيبتي

ومين ابقالي .. غيرك إنتي

أطلق أحمد جمال، في أواخر العام الماضي أغنية جديدة بعنوان «وجع كام يوم»، وهي الثامنة من ألبومه، الذي أطلق معظم أغانيه سينجل، وحققت حتى الآن على ما يقرب من 2 مليون مشاهدة عبر منصة «يوتيوب».

وقد كشف أحمد جمال عن 5 أغان حتى الآن من ألبومه الجديد، من بينها، «بحبك، أنتي عجباني، وقت مش مناسب، وجع كام يوم»، ومازال في انتظار إطلاق الأغنية الخامسة التي شارك مقطع منها منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي بعنوان «مين في جمالك».

الجمهور يتفاعل مع مقطع الأغنية

وتفاعل عدد من المتابعين مع مقطع الأغنية «مين في جمالك» من خلال التعليقات عبر «إنستجرام»، معبرين عن حماسهم لإطلاق الأغنية، حيث علق أحدهم: «متحمسين جدا»، وآخر« الله ايه الجمال ده»، بينما طالبه متابع بنزولها بعد المباراة، معلقا: «منتظرينها النهاردة إن شاء الله بعد المباراة».