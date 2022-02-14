«الصحة»: دورات تدريبية لـ8 آلاف صيدلي لتقديم خدمات طبية متطورة

أعلنت وزارة الصحة تنظيم 300 دورة تدريبية لـ8000 صيدلى، خلال عامى 2021، و2022، مُقسّمة على 4 مراحل، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات والوحدات التابعة لها، وصيادلة الإدارات المركزية التابعة للوزارة.

‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إنّ الدورات تشمل برامج فنية وإدارية، للصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إنّ الدورات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان، على 4 مراحل، طبقاً للخطة السنوية. وأضافت أنّ المرحلة الأولى بدأت من 5 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2021، وشملت 64 دورة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء، المنوفية، الفيوم، الشرقية، الغربية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، مرسى مطروح، دمياط، المنيا، والسويس». وأكدت أنّه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية، وبدأت فى 19 ديسمبر 2021، وتنتهى فى 10 فبراير 2022، وشملت 64 دورة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، والغربية»، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة لاحقاً.

وأضافت «سحر» أنّ البرامج التدريبية شملت تدريب الصيادلة على «التعامل مع الأزمات الطبية داخل المستشفيات، وتحضير التركيبات الصيدلانية على أسس علمية سليمة، وممارسة الصيدلة الإكلينيكية على أسس علمية، والأسس السليمة لإرشاد المرضى، ومعرفة إدارة مركز المعلومات الدوائية، وغيرها من المهام الصيدلانية.