الصحة تحذر المصابين بكورونا من الاستخدام المفرط لمخفضات الحرارة

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمصابين بفيروس كورونا، من بينها عدم الخوف من الأعراض المصاحبة،، مشددا على الالتزام بالنصائح الطبية لتجنب حدوث أي مضاعفات قد تؤثر على صحة المصابين.

نصائح للمصابين عند الشعور بأعراض كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أو أحدى متحوارته، عليهم التزام الهدوء وعدم القلق نهائيا، ويجب الحصول على قسط من الراحة لمدة تصل لأسبوع مع أخذ قسط وفير من النوم يوميا.

وتابع المتحدث الرسمي، أنه يجب على المصابين بفيروس كورونا إرسال رسالة نصية إلي الخط الساخن المخصص من قبل وزارة الصحة «1440» والخاص بالعزل المنزلي، للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة للتعامل مع العدوى بفيروس كورونا وأعراضه الناتجة عن الإصابة.

التوجه للمستشفيات عند الشعور بأي أعراض

وحذر «عبد الغفار»، من خطورة الاستخدام المفرط للأدوية المسكنة والخافضة للحرارة وبجب استخدام هذه الأدوية عند اللزوم فقط، كما نصح المتحدث الرسمي المصابين بفيروس كورونا بضرورة التوجه مباشرة إلي عيادات الأمراض الصدرية، أو قسم الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية عند الشعور بأي من هذه الأعراض:

- صعوبة في التنفس

- انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92٪

- اضطراب في درجة الوعي

- ارتفاع متواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لأي مخفضات أو أدوية

وفرة اللقاحات والأدوية بالمستشفيات

وأشار إلى أنّ هناك وفرة في كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المرضى المصابين بفيروس كورونا أو من لديهم اشتباه في الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى وفرة اللقاحات التي تقلل من فرص العدوى بالفيروس.