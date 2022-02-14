القائم بأعمال وزير الصحة: وفرة اللقاحات أتاحت للمواطنين حرية الاختيار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح والوقاية من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته، لافتا إلى أهمية الحصول على الجرعات المحددة لتجنب المضاعفات الخطيرة للإصابة.

حرية اختيار نوع اللقاح

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات تلفزيونية، أنّ وفرة اللقاحات ساعدت المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح في أقل وقت ممكن، لافتا إلى أن هناك رفاهية للمواطن في اختيار نوع اللقاح الذي يرغب في الحصول عليه من أجل الحماية من العدوى أو الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، مشددا على أهمية تلقي الجرعات في الوقت المحدد.

أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية

وشدّد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار العدوى، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح من خلال الطرق التي إتاحتها الوزارة لتطعيم المواطنين سواء من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة، أو من خلال التوجه مباشرة لمراكز التطعيم، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي يتم توفيرها لتطعيم المواطنين.

آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر وفقا لعمليات الرصد، مشيرة إلى خروج «2310» متعافٍ من مستشفيات العزل المختلفة بمحافظات الجمهورية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت «الصحة»، في بيان لها أمس، أنه تم تسجيل «2131» حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته التي طرأت عليه، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة، بالإضافة إلى تسجيل «57» حالة وفاة جديدة.