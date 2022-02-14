اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قبل قليل، نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2021/ 2022، كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية المهنية.

المحافظ يوجه بتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات

ووجه محافظ الوادي الجديد، خلال عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور جمال حسن، نتائج الفصل الأول والنسب المئوية للنجاح، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات، حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة، لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ومتابعة وصول الكتب

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم، للمرور الميدانى على جميع المدارس، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية، سواء بإجراء الصيانة البسيطة، لتلافي كافة أوجه القصور والسلبيات، ومتابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية التحويلات، سواء للمعلمين أو الطلاب، تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

الاستعلام عن النتيجة على الموقع الإلكتروني

وتنفرد «الوطن» بنشر نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ويمكن للطالب الضغط هنا للتعرف على النتيجة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن النتائج تم حصرها بكل دقة وعناية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة بكل سهولة ويسر، عن طريق كتابة اسم الطالب في الخانة المخصصة لها، بعد فتح الموقع الخاص بالنتيجة أو الرقم القومي للطالب أو رقم الجلوس، كما أكد على أن المدارس فيها نسخ من نتائج الطلاب، كي يتم التأكد حول نتيجة الطلاب من خلال المدرسة لكل من الطلاب وأولياء الأمور.