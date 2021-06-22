يبحث طلاب وأولياء الأمور بالمنوفية، علي مواقع التواصل الإجتماعي، بالاسم ورقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021، بعد اعتماد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2021 بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل .

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021

وهنأ الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الناجحين في الشهادة الإعدادية 2021، موضحا أنه تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021، مؤكدا أنه تم مراعاة الطلاب في التصحيح، وخاصة المواد التي وصلت شكاوي منها وهي مادة الهندسة ومادة اللغة الانجليزية، موجها الشكر للقائمين علي العملية التعليمة في المنوفية .

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021

وأعلنت محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021 من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 علي عبر موقع ديوان عام المحافظة، بعد إعتماد النتيجة رسميا من محافظ المنوفية، ويشهد موقع محافظة المنوفية إقبالا كبيرا جدا ما يصعب عملية البحث عن النتيجة للطلاب وأولياء الأمور .

وصرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان، 71 ألف و 849 طالب وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب وعدد الناجحين 54 ألف و 409 طالب، مضيفا أن محافظ المنوفية اعتمد نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 51 طالب وعدد الناجحين 46 طالبا.

وأضاف أنه تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 % وتقدم للإمتحان 6504 طالب وحضر 5602 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة إمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو2021 بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 141 طالب.