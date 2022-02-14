بسمة وهبة تدعم حمو بيكا: «مريض وبياخد حقن غالية»

دعمت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حمو بيكا، قائلة: «شهادة حق موضوع مرض حمو بيكا ده حقيقي، وقت خلاف حسن شاكوش وحمو بيكا استضفت في برنامجي حسن وسألته هل فعلا حمو بيأخذ حقن غالية رد وقال حمو بيكا مش بيدعي وحقيقي تعبان وربنا يعفي عنه».

مرض حمو بيكا الخطير

وأعلنت صفحة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إصابته بمرض خطير.

وكتبت الصفحة: «كل الناس اللي بتتريق على حمو بيكا وتقول حامل، اتقو الله لا شماته في المرض، مرض كرونز خطير، يسبب مرض كرونز انتفاخ في البطن ولكنه قد يسبب في بعض الحالات مشاكل وعواقب خطيرة قد تؤدي للوفاة أحيانًا».

وأضاف أن هذا المرض ينشط من الحزن والزعل أو الصدمة، وتساعد العلاجات المتاحة في تخفيف أعراضه وتقليل حدته، وتساعد أيضًا في تقليل فرصة حدوث مضاعفات.

أول ظهور لحمو بيكا

وظهر منذ قليل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال: "«طالع اطمنكوا عليا، ومسحت البوست بسبب كمية التنمر، وأحب أشكر كل من سأل عليا في شدتي، واللي أتنمر عليا حابب أقولك ربنا يسامحك، أنا الحمد لله ماشي على العلاج والتعب اللي أنا فيه ربنا ما يكتبه علي حد، المرض ده اللي معاه بينجو منه واللي مش معاه لا».

وأضاف: «بتتنمروا على كرشي ربنا ما يكتبها على حد، والأيام الجاية أحلى بإذن الله».

حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أصيب بإغماء بعد انتهاء حلقته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، وتم نقله إلى المستشفى لينشر أدمن الصفحة، صورة لحمو وهو يجري فحوصات داخل المستشفى، معلقا عليها: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».