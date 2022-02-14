أول تعليق من حمو بيكا بعد إصابته بوعكة صحية: «ربنا ما يكتبها على حد»

ظهر مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، منذ قليل، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حمو بيكا يرد على المتنمرين عليه

وخلال البث المباشر، شكر حمو بيكا كل من سأل عنه خلال فترة مرضه، قائلا: «أنا طالع النهاردة عشان أقولكم إني بقيت أحسن والحمد لله على اللي يجيبه ربنا ولو أنا مسحت البوست فأنا مسحته من كتر التنمر».

وتحدث بيكا عن التنمر الذي تعرض له بعد نشر صورته وهو فى المستشفي على صفحته الخاصة على موقع الفيس، قائلا: «المرض عمره ما كان فيه تنمر ولما يكون واحد تعبان اللي نقدر نقوله كلمة حلوة، وحابب أقولهم دي حرية شخصية ليك وربنا ميجبلك حاجة وحشة».

وأكد حمو بيكا أنه يثق أن الأيام المقبلة تحمل الكثير من الخير طالما الجمهور يقف بظهره فهو يكمل مشواره الفني.

أزمة حمو بيكا

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، ظهر في أحد البرامج الحوارية منذ عدة أيام وخلال الحلقة تحدث عن أزمته مع نقابة الموسيقيين ووقفه عن الغناء، وهو الأمر الذي جعله تحت ضغط عصبي ونفسي، وهذا الأمر تسبب في إصابته بإغماء بعد انتهاء الحلقة ونقله إلى المستشفى.

وحرص بيكا على توجيه رسالة لكل المتنمرين عليه، قائلا: «ربنا يسامحك ومشوف فيك أي حاجة وحشة، أنا الحمد لله ماشي على العلاج بتاعي ربنا مايكتبهاش على حد، علشان المرض اللي أنا فيه اللي معاه بينجي منه واللي معهوش مبينجاش منه».