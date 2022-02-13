حلمي بكر عن بكاء ومرض حمو بيكا: «بلاش لعب بعواطف الناس.. عيب»

أكد الملحن حلمي بكر، على أنه لم يتعاطف مع بكاء أو مرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

وقال بكر لـ«الوطن»: «لا أحب أن أتحدث عن نوعية حمو بيكا، ولا أحب أن أعطي له أهمية، لكن هو كل واحد هيعيط أكيد هيأخد حقه، بلا دموع بلا قرف، بلاش نلعب بعواطف الناس، عيب».

بكاء حمو بيكا

وحلّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الجمعة الماضية، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»،المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، وتحدث عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

وخلال لقائه انهمر «بيكا» في البكاء، قائلا: «أنا ممكن أعتزل حالا ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه افترا وظلم واقع عليّ، ولازم أظهر الحق، أنا مستعد أعتزل دلوقتي، حرام عليكوا أنا هموت وكفاية ظلم».

أزمة حمو بيكا الصحية

وعقب انتهاء الحلقة مباشرة، أعلن حمو بيكا تعرضه لأزمة صحية، إذ نشر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صورا له من داخل المستشفى وهو يجري رسم قلب وعددا من الفحوصات الطبية بعد تعرضه للإغماء، مُعلقا: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».

وكشف محمد حلمي مدير أعمال حمو بيكا في تصريح سابق لـ«الوطن» عن أن «بيكا» عقب انتهاء الحلقه توجه إلى سيارته، وفور دخوله السيارة تعرض لإغماء وتم نقله سريعا للمستشفى، واتضح أن ما حدث نتيجة للضغط النفسي.