خبير: أسعار سيارات الكهرباء تبدأ من 400 ألف جنيه

قال المهندس شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة رائدة في مجال استثمار الطاقة، وتمتلك محطات شحن كهربائي، إن تسعيرة شحن سيارات الكهرباء تتكون من جزأين، إذ يوجد سعر للشحن العادي وهو 189 قرشا للكيلو وات ساعة، والسريع يزيد 3 جنيهات عن الكيلو وات ساعة، مبينا أنه يوجد 80 محطة على مستوى الجمهورية، وكان مخططا إنشاء 100 محطة العام الماضي، ولكن جائحة فيروس كورونا أخرت الخطة، وتستهدف الشركة إنشاء 300 محطة العام المقبل.

إمكانية شحن المواطن سيارته في المنزل

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساءdmc » المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يجرى تركيب الشاحن في السيارة، واستخدام التطبيق من أجل العمل على الشحن، موضحًا أنها سيارات صديقة للبيئة، ويمكن للمواطن أن يشحن سيارته في المنزل، لكي يشحن السيارة بسرعة وتتحرك بسهولة ويسر، موضحا أن الشحن حاليا مازال مجانا، وسيكشف عن التسعير الفترة المقبلة.

قيمة البترول المستورد في مصر

فيما قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إن مصر تستورد بقيمة 16 مليار دولار وقود، ويبلغ عدد السيارات في مصر إلى 11.8 مليون سيارة، ويعمل 8.6 مليون سيارة بالنزين، وتستهدف الدولة تحويل نسبة منها للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن كل ألف سيارة تحتاج محطة غاز، ويوجد قصور في 170 محطة، ويجب إضافة 250 محطة أخرى إذا حولت الدولة سيارات جديدة للعمل بالغاز.

القاهرة يوجد بها تلوث سمعي وبصري وهوائي

وأكد خبير قطاع السيارات، خلال مداخلة هاتفية في نفس لبرنامج، أن الوقود زاد من تلوث البيئة، موضحا أن مصر تعمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعمل على تصدير الفائض، مشيرا إلى أن القاهرة لديها نسبة تلوث كبير وكذلك نسبة تلوث سمعي، لافتا إلى أن تموين السيارة بالبنزين يكلف دفع 1000 جنيه أما شحن السيارة بالكهرباء في الشهر فيكلف فقط نحو 400 جنيه، مؤكدا أن شركات آبل وهواوي وسوني وغيرها من الشركات تتجه لإنتاج شركات تعمل بالكهرباء، لافتا إلى أن السيارة الكهربية حلم الدولة المصرية، ويحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنتج مصر أول سيارة كهربية في عام 2023، وجرى الاتفاق مع شركة صينية لكنها فسخت، وتبحث مصر التعاقد مع شركات أخرى، مبينا أن أسعار السيارات الكهرباء تبدأ من 400 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، وأكثر من ذلك وأغلبها تصنع في الصين.

خطة الدولة لتوفير 3000 نقطة شحن وصيانة لسيارات الكهرباء

وأشار خبير قطاع السيارات، إلى أن الدولة تستهدف توفير 3000 نقطة شحن وصيانة السيارات الكهربية في مصر، إذ يجرى تسهيل شحن السيارة بسرعة، لافتا إلى أن السيارات الصغيرة تستمر البطارية فيها 5 سنوات، أما الأكبر تستمر 8 سنوات، أما السيارات الفارهة تصل إلى 13 سنة، ويمثل سعر البطارية الكهربية نحو 55% من سعر السيارة، وتؤجر بعض البطاريات في السيارات الكهربية دون الحاجة لشرائها.