مصدر أمني: لا صحة للعثور على جثة سيدة متغيبة منذ 15 يوما ببلطيم

نفى مصدر أمني ما تردد عن العثور على جثة «علياء عبد الغني صلاح»، 38 سنة، ابنة قرية «العتارسة»، التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، والمتغيبة منذ 15 يوماً عن منزل أسرتها.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إنه لا صحة للعثور على جثة السيدة المتغيبة حتى الآن، مشيراً إلى أنها أسرتها تلقت رسالة من هاتفها المحمول أمس الأحد، ثم جرى إغلاق الهاتف، وتابع بقوله: «ملقنيهاش لا حية ولا ميتة لحد دلوقتي، وكل لما نروح المكان اللي أجرت اتصالاً، لا نجدها».

تشكيل فريق بحث جنائي للبحث عن علياء المتغيبة

وأضاف المصدر أن هناك فريق بحث جنائي جرى تشكيله على أعلى مستوى، يشرف عليه اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديريه، والعميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ويقوده العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، ويعاونه المقدم محمد عماد، مفتش المباحث، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث البرلس، ومعاونيه، وذلك للبحث عن «علياء صلاح»، السيدة المتغيبة عن منزلها منذ 15 يوماً.

وتابع المصدر أن «علياء» متزوجة منذ سنوات، ولديها طفلان، وخرجت من البيت بشكل طبيعي، حيث كانت في طريقها للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، إلا أن أهلها أبلغوا أنها لم تعد منذ نهاية يناير الماضي، وجرى فحص خط سيرها وصولاً لآخر شاهد رآها قبل الاختفاء، وهو سائق «توكتوك».

السيدة المتغيبة أرسلت عدة رسائل لأهلها

وأوضح المصدر الأمني أنها أرسلت رسائل عدة لأهلها، وأنها لم يتم اختطافها كما يروج البعض، بل هي من ذهبت إلى مكان بإرادتها، وأوضح قائلاً: «محدش خطفها، هي راحت لمكان بإرادتها، وسابت البيت بسبب خلافات أسرية».

وأشار المصدر إلى أن أكثر من مامورية من قوات الشرطة خرجت للبحث عنها، عقب تتبع خط سيرها ومكان تواجدها عبر الهاتف، لكنها لم تتوصل إلى شيء، بسبب قيامها بإغلاق الهاتف، كما جرى استدعاء عدد من الأشخاص ممن أبلغ الأهل عنهم، وكذلك آخر شاهد، ولم يتم الوصول إلى أي معلومات حول مكان تواجدها حتى الآن.

ودشن عدد من أهالي مركز بلطيم حملات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للمطالبة برجوع «علياء»، وزعم بعضهم أنها تعرضت للاختطاف، وهي الرواية التي نفتها المصادر الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ.