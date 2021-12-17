العثور على جثة فتاة بنها المتغيبة بالقليوبية.. والتحريات: مخنوقة بحبل

كشفت الأجهزة الأمنية في القليوبية غموض لغز اختفاء فتاة تدعى هايدي وصفي من قرية كفر عامر وراضون بمركز كفر شكر بالمحافظة أمس الخميس، بعدما عثرت على جثتها اليوم ملقاة على الطريق الحر بنها شبرا في نطاق مركز بنها.

ندب الطب الشرعي لكشف غموض الحادث

وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية بنقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لكشف غموض الحادث وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها وسؤال أهل المتوفاة وفحص علاقتها وآخر مرة ظهرت فيها ملابسات اختفائها قبل اكتشاف الواقعة وطلب تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.

بلاغ باختفاء فتاة من كفر شكر في بنها

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز كفر شكر بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدي وصفي من قرية كفر عامر ورضوان مركز كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث

على الفور أخطر اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ووضع خطة بحث هادفه لمعرفة مصير الفتاة والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها في القرية بكفر شكر والعمل في بنها.

سبب الوفاة الخنق بحبل

وخلال السير في إجراءات الخطة ورد بلاغ بالعثور على جثتها ملقاة على الطريق الحر شبرا بنها في نطاق مركز بنها حيث جرى نقل الجثة للمستشفى وجاري بحث الواقعة وبيان سبب الوفاة حيث كشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل في رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان وأنها توفيت نتيجة الخنق وجاري فحص الواقعة لتحديد مرتكبها.

التحريات: الفتاة كانت طبيعية قبيل الحاث

كما كشفت المعاينة أن المتوفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما وتغيبت فجأة أمس وأنها من أسرة بسيطة بالقرية وليس لها أي عداوات أو مشكلات مع أحد ولم يظهر عليها قبيل الحادث أي شيء غريب أو مريب.

مواقع التواصل الاجتماعي تتداول الواقعة

في سياق متصل تداول رواد لتواصل الاجتماعي على صفحات «فيس بوك» صورة الفتاة المجني عليها مطالبين بسرعة كشف غموض الحادث والتوصل لتفاصيل الواقعة التي أودت بحياة الفتاة فيما تداول مجموعة منهم معلومات عن استغاثة فتاة من الخطف بمدينة بنها في وقت معاصر مع اختفاء الفتاة في شارع الاستاد مرجحين وجود علاقة بين الواقعتين فيما تجري أجهزة الأمن من مواصلة جهودها والتحقيقات للوصول لكشف غموض الحادث.