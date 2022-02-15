القصة الكاملة لـ أزمة حمو بيكا.. بكاء ومرض وتنمر

تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا مؤخرا لهجوم وتنمر بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى وظهر ببطن منتفخ.

ونستعرض خلال السطور التالية القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا:

بكاء حمو بيكا

وبدأت الحكاية الجمعة الماضية عندما حل بيكا، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»،المذاع عبر شاشة «mbc مصر».

وانهار بيكا خلال لقائه بسبب حديثه عن نقابة الموسيقيين قائلا: «أنا ممكن أعتزل حالا ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه افترا وظلم واقع عليّ، ولازم أظهر الحق، حرام عليكم أنا هموت وكفاية ظلم».

دخول بيكا المستشفى

وفوجئ جمهور بيكا بعد انتهاء الحلقة بإعلان حساب بيكا عبر «فيسبوك»، تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى عقب البرنامج، ونشر الحساب صورة لبيكا عاري البطن من داخل المستشفى، وهو يجري رسم قلب وعددا من الفحوصات الطبية بعد تعرضه للإغماء، وعلق الحساب: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».

التنمر على حمو بيكا

وترك متابعون حمو بيكا أزمته الصحية وتنمروا على شكل بطنه بطريقة أغضبت بيكا، ورد مدير أعماله نيابة عنه خلال منشور عبر حساب بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «كل الناس اللي بتتريق على حمو بيكا وتقول حامل، اتقوا الله لا شماتة في المرض، مرض كرونز خطير، يسبب مرض كرونز انتفاخا في البطن ولكنه قد يسبب في بعض الحالات مشاكل وعواقب خطيرة قد تؤدي للوفاة أحيانًا، هذا المرض ينشط من الحزن والزعل أو الصدمة، وتساعد العلاجات المتاحة في تخفيف أعراضه وتقليل حدته، وتساعد أيضًا في تقليل فرصة حدوث مضاعفات».

رد حمو بيكا عالمتنمرين

وفي أول ظهور له رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا علي المتنمرين خلال فيديو نشره عبر حسابة بالفيسبوك ظهر خلال وهو مجهد من التعب قائلا"اللي أتنمر عليا حابب أقولك ربنا يسامحك، أنا الحمد لله ماشي على العلاج والتعب اللي أنا فيه ربنا ما يكتبه علي حد، المرض ده اللي معاه بينجو منه واللي مش معاه لا،كرشي ده ربنا ما يكتبة علي حد"