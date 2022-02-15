رئيس الوزراء الكندي يفعِّل قانون تدابير الطوارئ

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تفعيل قانون تدابير الطوارئ لاحتواء الحركة الاحتجاجية في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان محتجون على متن شاحنات ومركبات أخرى أغلقوا شوارع عاصمة البلاد «أوتاوا» على مدى الأسبوعين الماضيين، احتجاجا على إلزامية لقاح كورونا وباقي التدابير الاحترازية من الفيروس.

المحتجون ينددون بحكومة جاستن ترودو الليبرالية

وندد المحتجون، بحكومة جاستن ترودو الليبرالية، وكان مسؤول حكومي كندي، قال في وقت سابق، إن ترودو، يعتزم تفعيل سلطات الطوارئ لفض الاحتجاجات التي شلت العاصمة «أوتاوا» وأغلقت المعابر الحدودية، رفضا قيود كورونا.

المحتجون يغلقون عددا من المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا

وأطلق المحتجون على تحركاتهم اسم «قافلة الحرية»، وقاموا بـ إغلاق عددا من المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا، فيما قامت السلطات، بـ إعادة افتتاح جسر أمباسادور الرابط بين وندسور في أونتاريو ومدينة ديترويت الأمريكية، أمس الأول الأحد، بعد إجلاء الشرطة آخر المتظاهرين وكسرت الحصار الذي دام أسبوعا.