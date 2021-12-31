تطورات أوميكرون.. حظر تجول في كندا وارتفاع الإصابة بأستراليا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا وكندا بسبب متحور كوونا الجديد أوميكرون، ما دفع مقاطعات في كندا لفرض حظر تجوال تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وقررت مقاطعة كيبيك فرض حظر تجول ليلا، بداية من ليلة رأس السنة، كما قررت مقاطعة «أونتاريو»، تأجيل الدراسة لمدة يومين تزامنا مع تسجيل عدد من المقاطعات ارتفاعًا في إصابات كورونا.

حظر تجول ليلي فى كيبيك بكندا

وسيبدأ حظر التجول في العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا بدءا من ليلة الجمعة لفترة غير محددة، وفقا لما أعلنه رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت، قائلا: «الوضع متطرف ويجب اتخاذ مثل هذه الإجراء المتطرف»، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وسجلت مقاطعة كيبيك، 14188 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الخميس، وأوضح رئيس وزراء المقاطعة أنه سيتم الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة.

ومن المقرر بدءا من اليوم الجمعة، اقتصار مطاعم المقاطعة على تقديم خدمات تناول الطعام بالخارج وحظر التجمعات الداخلية.

إغلاق المدارس بمقاطعة كيبيك حتى 17 يناير

ولن يتم إعادة فتح المدارس على جميع المستويات حتى السابع عشر من يناير المقبل، بالإضافة إلى عدم السماح بفتح أماكن العبادة إلا لإقامة الجنازات مع اقتصارها على 25 شخصا.

يشار إلى أن مقاطعة كيبيك، فرضت حظر تجول ليلي بسبب جائحة كورونا فى التاسع من يناير العام الماضي واستمر الحظر حتى 28 مايو من عام 2021، وأما مقاطعة أونتاريو، فكان من المقرر استئناف الدراسة الإثنين المقبل ولكن قررت سلطات المقاطعة تأجيلها للأربعاء.

تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بكورونا فى استراليا

وفي أستراليا، سجلت إصابات فيروس كورونا مستوى قياسي اليوم الجمعة، بلغ أكثر من 32 ألف حالة، وأشار خبراء إلى أن سبب ارتفاع الإصابات يرجع إلى متحور كورونا الجديد أوميكرون، وجاءت الإصابات الجديدة بواقع 15 ألف حالة في سيدني، و5 آلاف فى أماكن أخرى بولاية نيو ساوث ويلز و6 آلاف حالة في ولاية فيكتوريا.