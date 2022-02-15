غزو وشيك.. استعدادات ضخمة للجيش الروسي لحرب أوكرانيا وتحرك قوات للحدود

لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تشغل الساحة العالمية، خاصة بعدما كشفت تقارير أمريكية أنها رصدت استعدادات ضخمة للجيش الروسي لحرب أوكرانيا، حيث رصدت عن تحرك قوات روسية، مشيرة إلى أن هذه القوات قد تحركت لتستقر على خط التماس مع الأراضي الأوكرانية، تحسبا لأي هجوم قريب قد تشنه على الأخيرة في الأيام القليلة المقبلة.

استعدادات الجيش الروسي لحرب أوكرانيا وهذه القوات تحركت

وكانت استعدادات الجيش الروسي لحرب أوكرانيا، قد شهدت تحرك قوات بشرية، شملت عددا من الجنود بالإضافة إلى معدات عسكرية وتمركزت عند مواقع إطلاق النار، الأمر الذي ينبئ بهجوم وشيك للغاية على أوكرانيا، ما دفع عددا من الدول إلى مناشدة رعاياها لمغادرة البلاد فورا خوفا من غزو مدمر قد تتعرض له العاصمة الأوكرانية كييف وما يليها من بلدات أخرى.

محاولات لمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو

وتعود الأزمة الروسية الأوكرانية إلى محاولة الروس منع جارتها من الانضمام إلى قوات حلف الناتو، وذلك خوفا من توسعها وانتشارها في مناطق ودول أوروبا الشرقية، الأمر الذي تعتبره الحكومة الروسية تهديدا خطيرا لها، وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين قال الرئيس الأوكراني، أن روسيا ستغزو بلاده ما سماها ببدء الحرب في 16 فبراير الجاري، أي بعد نحو يوم نصف، ووصفها بالحرب العالمية الثالثة، وذلك بحسب ما ذكرته عدد من التقارير الصحفية، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

واشنطن تنقل سفارتها من كييف

ومن جهتها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان قالت فيه أنها نقلت سفارتها من العاصمة كييف إلى لفيف، وذلك بشكل مؤقت حرصا على أمن وسلامة الامريكيين من الهجوم الذي قد تتعرض له الأراضي الأوكرانية، كما ناشدت رعاياها بسرعة مغادرة البلاد التي تعد أوضاعها غير مستقرة، بينما تقف على خط النار مع جارتها الروسية.