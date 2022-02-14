أوكرانيا تلمح إلى تخليها عن الانضمام لـ«ناتو» تجنبا لحرب مع روسيا

أعلن سفير أوكرانيا في لندن، فاديم بريستايكو، أنّ بلاده قد تتخلى عن طلب الانضمام لحلف الناتو لتفادي حرب مع روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

تحذيرات من حرب عالمية ثالثة

وتأتي تصريحات سفير أوكرانيا في لندن، تزامنا مع إعلان أمريكي بغزو روسي وشيك لأوكرانيا، وتحذيرات بريطانيا من شبح حرب عالمية ثالثة.

هلع في أوكرانيا

وكان سفير أوكرانيا فى لندن، أعلن في تصريحات أمس، أنّ هناك حالة من الهلع في كل مكان، ليس في أذهان الناس فحسب بل في الأسواق المالية أيضا.