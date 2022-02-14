آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. الكرملين: أمننا قضية وجودية ولن يتم تجاهلها

يترقب العالم تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، وسط مخاوف من إمكانية قيام روسيا بغزو جارتها أوكرانيا، ما يهدد بشبح الحرب الأهلية، وكانت آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم، تأكيد الكرملين أنه لم يتلق أي ردود بشأن المخاوف الأمنية الروسية، والتي ترتبط بصورة أساسية بانضمام كييف لحلف شمال الأطلنطي «ناتو».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، تواصلا هاتفيا خلال اليومين الماضيين، لمناقشة التوترات مع أوكرانيا، حيث لوح الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على «موسكو»، حال غزو أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفي روسيا عزمها القيام به.

متحدث الرئاسة الروسية: لم نتلق ردودا بشأن ضمانات روسيا الأمنية

وفي هذا السياق، صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم، أن موسكو لم تتلق أية ردود مباشرة على المقترحات التي قدمتها بشأن ضماناتها الأمنية، مؤكدا أن الدول الغربية لا تزال تركز على «التفاصيل الصغيرة».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين مُصر على أن القضايا الأمنية المبدئية لروسيا لن يتم تجاهلها ولن تُترك دون اهتمام، مضيفًا أن الرئيس «بوتين»، منهجي للغاية في تعامله مع شركائنا، لكن لسوء الحظ، هم الآن خصوما أكثر مما هم شركاء.

روسيا لديها أسئلة صريحة بشأن الضمانات الأمنية لها منذ 2007

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن «بوتين»، يطرح أسئلة صريحة ويتوقع إجابات مباشرة، وكما حدث عام 2007، أثار أسئلة مباشرة، وفي عام 2022، طرح أسئلة مباشرة في مسودات هاتين الوثيقتين اللتين تم إرسالهما إلى واشنطن وحلف شمال الأطلسي، ولم نتلق إجابات مباشرة، في إشارة إلى محاولات توسع الناتو شرق أوروبا وخصوصا أوكرانيا.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين الخصوم الغربيين قائلا إنهم يحاولون التركيز على تفاصيل ثانوية ومحاولة لتجنب أي فهم للقضايا التي تهم روسيا، مؤكدا أن الرئيس بوتين سيظل ثابتًا على موقفه لأن تلك القضايا هي في الواقع قضايا وجودية.