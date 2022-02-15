القوى العاملة: تعيين 765 شابا بينهم 13 «قادرون باختلاف» في بني سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 765 شابا من مختلف المؤهلات، بمديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، منهم 13 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغوا 2573 شابا منهم 11 «قادرون باختلاف»، فضلًا عن استخراج 792 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و 780 شهادة قياس مستوى المهارة.

التفتيش على 578 منشأة

تلقى وزير القوي العاملة، تقريرًا من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنَّه خلال يناير الماضي، فتشت المديرية على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، يعمل بها 632 عاملًا، وعمل 3 ندوات توعية، كما تمّ التفتيش على 192 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 43 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.

3 منح مولود جديد بـ6 آلاف جنيه

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف أنَّه جرى صرف منحا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 3 منحة مولود جديد، بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة زواج بإجمالي 3 آلاف جنيه، فضلا عن صرف 3 منح للرعاية الصحية لـ3 عمال لإجراء عمليات جراحية كبرى.