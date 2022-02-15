متى يجب الامتناع عن تنفيذ الوصية؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

أثارت وصية الكاتب المصري سيد القمني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوصى ألا يتم تشغيل أو تلاوة القرآن الكريم في عزائه، ونفذت ابنته «إيزيس» الوصية، ما دفع كثيرون إلى التساؤل حول وصية المتوفي وشروط تنفيذها.

متى يجب الامتناع عن تنفيذ الوصية؟

قال الدكتور محمود الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن تنفيذ وصية المتوفي، أمر واجب على المكلفين به، قائلا: «تنفيذ وصية الميت عموما واجبه ولها قداستها واحترامها والزامية تنفيذها، ولكن هناك حالة واحدة تمنع تنفيذ وصية المتوفي، وهي أن تحتوي الوصية على شيء محرم، أو لا يرضي الله عز وجل».

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قدسية طاعة الله أكبر من قدسية المتوفي

أوضح «الصاوي» أن على الرغم من أن وصية المتوفي أمر له قدسيته، إلا أن طاعة الله عز وجل والالتزام بما أمرنا به، والابتعاد عن ما ناهانا عنه، لها قدسية أكبر وأهم، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: «من حلف يمينا ووجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»، مضيفا: «تتلخص شروط تنفيذ الوصايا في أن تكون الوصية خالية مما يغضب الله عز وجل».

وأشار إلى ان الله عز وجل، قد أوضح في كتابه الكريم، الشروط التي يجب أن تتوافر في الوصية التي سيتركها الإنسان بعد موته، وإذا جاء فيها ما يخالف الشروط التي أقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يجب ألا يقوم الورثة والمكلفين بتنفيذ وصيته، متابعا: «فلو أن إنسانا أوصي بعمل عزائه في ديسكو أو طلب توزيع خمر على جمهور المعزين أو نحو ذلك، فلا يجوز هنا تنفيذ هذه الوصية وكذلك لو أوصي بإثم أو قطيعة رحم».