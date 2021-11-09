حكم وصية إقامة العزاء وسننه في الإسلام.. وشروط عدم تنفيذ الوصية

قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقا، إنّ الشخص الذي يوصي بعدم إقامة عزاء له يجوز عدم تنفيذ وصيته إذا استدعت الحاجة ذلك، بأن تكون أسرة الشخص الذي أوصى بذلك بها عدد كبير من المواسين، والمنزل لا يسع العدد كله، وحينها يجوز عدم تنفيذ الوصية.

يجوز عدم تنفيذ وصية العزاء

وأضاف نعمان لـ«الوطن»، أنّ الوصية إذا تعارضت مع الواقع والحاجة والضرورة فلا يجوز تنفيذها، فالقرآن الكريم يقول: «فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، فكل ما يؤدي إلى ضرر منهي عنه في الإسلام، كما أنّ العزاء نفسه ليس منهي عنه في الإسلام وهو أمر اجتماعي لمواساة أسرة المتوفى، فإن كان أهل المتوفى لديهم المقدرة على إقامة عزاء فيجوز وقتها عدم تنفيذ الوصية، والإسلام أمر بحسن الاستقبال.

سنن العزاء في الإسلام

وتابع عضو لجنة الفتوى في الأزهر سابقا، أنّ سنن العزاء في الإسلام كثيرة، منها تقديم الطعام، وذلك لحديث النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أمْرٌ يَشْغَلُهُ»، وذلك لأن أهل المتوفي يحدث عندهم فقد شهية وقد يؤدي لمرضهم، وهذه أشياء كانت تفعل قديما وهي مأخوذة عن الإسلام.

وأوضح الشيخ سعيد نعمان أنّ من ضمن سنن العزاء أيضا، تقديم الشراب وخدمة أهل المتوفى ورعايتهم، وتقديم الضيافة لمن يحضر للعزاء، كما أنّ قراءة القرآن في العزاء أمر مستحب ولا شيء فيه، حيث ينقل الإنسان إلى حالة أفضل، كما أنّ المولى عزّ وجل قال في القرآن: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّه أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، وهذا لا يخالف الشريعة الإسلامية.