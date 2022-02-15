الإنتاج الحربي تبحث إنشاء أكبر وأحدث مسبك صناعات هندسية مع DMG MORI الألمانية

عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جلسة مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري الألمانية، كريستيان توينز، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

إنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني، ومناقشة التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»، إضافة إلى التعاون في مجال الرقمنة الصناعية والتدريب.

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

ولفت إلى أنّ التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة DMG MORI الألمانية يمتد منذ عام 2019، بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية لاستيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية، مضيفا أنّ وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائما على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي مورجان الألمانية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، نظرا لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وأضاف أنّ السوق المصري يزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار، إلى جانب النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليا، وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد، ما يعزز نجاح نشاط الشركة.

ولفت إلى أنّ الشركة تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية بموقعها الاستراتيجي ومكانتها، وتوافر عوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب، تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة، وهو ما استشعره خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وأشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ اللقاء انتهى بالاتفاق على أن يزور وفد من الشركة الألمانية، مصنع 9 الحربي خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي الجانبين لتوقيع اتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات، لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية، في ظل التكامل بين وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، حيث تعاونا مع DMG MORI لتصنيع بعض المكونات الخاصة بماكينات CNC، التي تخدم التعاون المشترك بين الشركة الألمانية والهيئة العربية للتصنيع، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأكد بكر، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وحضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس حسين لبيب، مستشار الوزير، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد، مترجم، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس محمد أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»، والمهندس محمود وهدان، رئيس قطاع الصناعات المغذية، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

كما حضر اللقاء من DMG MORI، الدكتور ميشيل بودت، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجوزيبي لازاريني، مدير المبيعات بالشركة، ومحمود علي، المدير الإقليمي لأفريقيا، وأحمد علي، مدير المبيعات في أفريقيا.