استمرار عرض مسرحية "أنا العريس" بقاعة صلاح جاهين في البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم المسرحية الاستعراضية "أنا العريس"، على مسرح قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

"أنا العريس" مسرحية غنائية استعراضية، للفرقه الغنائية الاستعراضية، بقيادة صلاح لبيب.

ويشارك في بطولة المسرحية، "شيكو، عايدة غنيم، سيد عبدالرحمن، أمال رمزي"، ومجموعة من الفنانين، من تأليف أمين يوسف، تأليف الأغاني سامح سليم، لمصمم الاستعراضات وفيق كمال، والمدرب علاء العجمي، ومن ألحان وتوزيع يحيي غانم.

مسرحية "أنا العريس"، مخرج منفذ طارق حسن، محمد رجب، أحمد مالك، مساعد مخرج سعاد الجوكر، والإضاءة شريف البرعي، صوت هاني سيد ومعتز مبروك، وتصميم ملابس إلهام محمود، من إخراج صلاح لبيب.