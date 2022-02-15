10 تصريحات لوزير المالية في مؤتمر «إيجبس 2022».. أبرزها تمويل 15 مشروعا صديقا للبيئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، بلغت الاستثمارات الخضراء 30٪ من موازنة العام المالي الحالي، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة».

نستهدف معدل نمو بنسبة 5.7٪ من الناتج المحلي

وقال وزير المالية، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر سجلت معدل نمو نحو 5.3٪، و 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017/ 2018، و2018/ 2019، على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6٪ و3.3٪ في عامي 2019/ 2020، و2020/ 2021 على التوالي، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالي 2022/ 2023 معدل نمو 5.7٪ بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.

طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأشار «معيط»، إلى أنه في سبتمبر 2020، نجحت وزارة المالية في طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 750 مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذي ساعد في خفض تكاليف التمويل بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.25٪ لمدة 5 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.

تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة

وأوضح، أن وزارة المالية أتاحت للجمهور في نوفمبر 2021، أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر في تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، إذ تم تخصيص 46٪ لمشاريع النقل النظيف و54٪ لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

قال الوزير، إن مشروع المونوريل يأتي في مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة «القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية» ومدينة «السادس من أكتوبر»، ويخدم 600 ألف شخص يوميًا بما يساعد في تسهيل انتقالاتهم.

وأضاف أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.

6128 ميجاوات حجم الطاقة من المصادر المتجددة

ولفت الوزير، إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة، يبلغ 6128 ميجاوات تمثل 20٪ من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا،

ويعد «الري بالتنقيط»، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.

أكد «معيط»، أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.