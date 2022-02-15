وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الأمين العام لمنظمة أوبك

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إيجبس 2022.

استعراض فرص قطاع الطاقة

أوضح «الملا» أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية وما تشهده من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.

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من جانبهـ عبر «باركيندو» عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، الذي يعد ملتقي للخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات في مجال الطاقة خلال الفترة الماضية، ما جعلها محط أنظار واهتمام كثير من دول العالم خاصة في ظل تمتعها بموقع استراتيجي بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.