هل السحر يعطل الزواج؟.. مبروك عطية يجيب

تعد مسائل الزواج والخطبة من أكثر التساؤلات الدينية التي ترد إلى الجهات العلمية المختصة أو الدعاة والعلماء، في محاولة للوصول إلى إجابة، ولا يختلف الأمر بالنسبة للحسد والسحر ومدى تأثيرهما على الزوجين.

طريقة إبطال السحر

وورد سؤال إلى الدكتور مبروك عطية في هذا السياق، حيث جاء نص السؤال: «هل السحر هو السبب وراء تعطيل الزواج؟»، ورد الاستاذ بجامعة الأزهر في فيديو له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يؤكد أنه مع نزول المعوذتين لم يعد هناك أي عمل ضار أو سحر أو غيره، يمكنه ان يؤذي الإنسان، مشيرا إلى الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عيله وسلم: «انزلت عليا اليوم سورتان ما أنزلت على نبي قبلي».

مبروك عطية يستنكر مبالغة الأهل في مطالب الزواج

وأشار مبروك عطية إلى أن العطلة الحقيقية للزواج، ليست بسبب السحر أو الأعمال أو غيره، بل إنها بسبب والأوضاع المادية لبعض الشباب، والمطالب الكبيرة التي تطلب عند الزواج من الأهل، موضحا أن النفقة والشبكة وغيرها من الاتفاقات الزوجية لم يقرها الشرع أو يأمر بها، حيث قال: «لا يوجد أي حديث أو آية تلزم بتقديم النفقة والشبكة وما إلى ذلك، فهي واحدة من عدد من الأمور التي طرأت على الأجيال في العصر الحديث، فلا حق للعروس في نفقة او شبكة او غيره».

وأكمل مبروك عطية: «لقد أبتلينا بالتخاريف..فالزواج اليوم يحتاج على الأقل إلى مليون و100 ألف لكي يمكن إتمامه، فلا داعي إلى الطلبات الكثيرة، في السبب الرئيسي في التعطيل».

وتنوعت التعليقات بين مؤيد ومعارض، وكانت دار الإفتاء المصرية قد نصحت بضرورة التسهيل في نفقات الزواج، وعدم المبالغة في مطالب الأهل لتمكين الشباب المقبل على بدء حياة زوجية سعيدة دون ديون أو ضغوطات.