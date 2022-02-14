مبروك عطية يرد على هبة قطب بشأن عمل المرأة: «ليه نسينا الدين بتاعنا؟»

نشر الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يستنكر فيه تعليق الدكتورة هبة قطب على المرأة التي لا تعمل.

المرأة العاملة أفضل من غير العاملة

وكانت الدكتورة هبه قطب، قالت خلال تصريحات تلفزيونية، إنَّ المرأة العاملة أفضل حالًا من المرأة التي لا تمتلك وظيفة، إذ توجه لها سؤال حول «الفرق بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة»، وجاءت إجابة هبة قطب، بأن المرأة إذا لم تعمل واكتفت بالبقاء في المنزل والاعتكاف على تربية الأولاد سيكون الأمر ضار لها ولزوجها، لأن المرأة غير العاملة متفرغة، وهذا الفراغ ينتج عنه التفكير السلبي في كل التفاصيل الدقيقة حولها، ومن أبرزها هو تركيزها مع زوجها وتحركاته وهذه الطباع يكرهها أغلب الرجال، وينتج عنها عددًا كبيرًا من المشاكل الزوجية، أما المرأة العاملة، فيشغل العمل تفكيرها عن الأمور التي من شأنها أن تضر استقرار الأسرة.

مبروك عطية: كلام لا يمت الواقع بصلة

وقال مبروك عطية إنَّ كلام هبة قطب عن المرأة غير العاملة لا يمت الواقع بصلة، ولا يمت العادات والتقاليد التي طالما تربى المجتمع المصري عليها، لافتًا إلى أنَّ المرأة غير العاملة يكون لديها فرصة أكبر في التعبد لله عز وجل، موضحًا «احنا ليه نسينا الدين بتاعنا، المرأة غير العاملة لا تشغل بالها بأبسط الأمور، وإنما ستنشغل بالعبادة الله عز وجل، لتوافر متسع كبير من الوقت لديها».

وأشار إلى أنَّ المرأة عليها أن تستثمر وقت فراغها في المنزل لحفظ القرآن والصلاة والذكر والدعاء وغيرها من العبادات التي تزيد من شأنها عند الله عز وجل، لافتًا إلى أنَّ علاقة الزوج وزوجته عبارة عن ميثاق ومشاركة حياة وتعاون في الأمور الحياتية فقط، والتي طالما كانت خالية من التنزه وما شابه: «احنا اتربينا على إن العلاقة بين الزوج والزوجة في الريف على سبيل المثال، عبارة عن إن الزوجة تساعد زوجها في الغيط مش بيخرجوا سوا!».