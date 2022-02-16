من هو أحمد الجندي بطل فيلم «بشتقلك ساعات»؟

جدل واسع أثاره فيلم «بشتقلك ساعات»، خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك يرجع إلى قصة هذا العمل السينمائي المثيرة للجدل، والتي تحتوي على قصة حب بين رجلين.

قصة فيلم «بشتقلك ساعات» لـ أحمد الجندي

ويُعد فيلم «بشتقلك ساعات»، من إخراج محمد شوقي حسن، وبطولة الفنان الشاب أحمد الجندي، ويقوم دور الجندي، حول شاب مثلي يقع في خلاف مع حبيبه، ويدخل في تقديم هذا العمل السينمائي عدد من الفنانين، من بينهم، دنيا مسعود، وسليم مراد، وحسن ديب، وأحمد عوض الله، وغيرهم من الفنانين.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنان الشاب أحمد الجندي.

بدايات أحمد الجندي

يُعد أحمد الجندي، ممثل مصري وُلد في 4 نوفمبر 1987، في القاهرة، استطاع أن يبدأ حساته من خلال دراسته في كلية الفنون التطبيقية قسم الإعلان.

استطاع الفنان الشاب أحمد الجندي، أن يبدأ مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسلسل يحمل اسم «الجامعة»، الذي تم عرضه في عام 2011.

أحمد الجندي يشارك في مسلسل «الجامعة»

وجسد الفنان الشاب أحمد الجندي، من خلال مسلسل «الجامعة»، شخصية «إسماعيل فهمي»، وكان أصدقاؤه يدعونه بـ «ماوس»، حيث كان يتميز بالذكاء الشديد، وشغوف بالكومبيوتر وعلومه المختلفة، ولكنه يفشل دائمًا في علاقاته العاطفية.

فيلم «Arabian Swan»

شارك الفنان الشاب أحمد الجندي، في فيلم «Arabian Swan»، إذ يُعد هذا العمل السينمائي من نوعية الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى أنه إنتاج أمريكي، حيث تم عرضه في عام 2016، ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي.

قصة فيلم «Arabian Swan»

وتدور قصة فيلم «Arabian Swan»، حول طالبة سعودية في بعثة لكي تدرس الطب في أمريكا، لكن أكثر هوايتها هي رقص البالية، فتتخذ القرار بأنها ستتعلم الشيء الذي تحبه، وقدمت اشتراكا في نادٍ لكي تتعلم رقص البالية، دون أن تأخذ إذن شقيقها، ولكن عندما يكتشف الأمر يُطالبها بالكف عما تفعله وإلا سيعيدها إلى بلدها مرة أخرى.