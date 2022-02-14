10 معلومات عن فيلم بشتقلك ساعات بعد عرضه في مهرجان برلين

تصدر فيلم بشتقلك ساعات، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن عرض في مهرجان برلين، وتسبب في أزمة كبرى، كونه يناقش إحدى القضايا الشائكة والغريبة على المجتمعات العربية، والمجتمع المصري بشكل خاص، إذ يتناول قضية الشذوذ.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، 10 معلومات عن فيلم بشتقلك ساعات، بعد عرضه رسميا في مهرجان برلين مؤخرا.

10 معلومات عن فيلم بشتقلك ساعات

- فيلم «بشتقلك ساعات»، عرض لأول مرة، في الدورة الـ72 من مهرجان برلين الدولي.

- يعد الفيلم المصري الوحيد في الدورة الحالية.

- الفيلم من إخراج محمد شوقي حسن.

- هدف الفيلم كيفية مخاطبة الغرب عن المثلية الجنسية في الثقافة العربية الشعبية.

- تدور قصة العمل، حول علاقة وقصة حب بين رجلين.

- الفيلم إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك.

- جرى تصوير كل أحداثه في برلين.

- مدة الفيلم 66 دقيقة.

- تلعب الفنانة دنيا مسعود دور الراوي.

- أبطال العمل، أحمد الجندي وسليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله.

فيلم بشتقلك ساعات يعرض أغنية عمرو دياب يا حبيبي لا

يستخدم الفيلم، عدد من الأغنيات المصرية المشهورة، لعدد من نجوم الغناء المعروفين، أمثال عمرو دياب، سميرة سعيد، أنغام، نانسي عجرم وآخرين، وستظهر أغنية الهضبة «يا حبيبي لا» ضمن الأحداث.

كما أن اسم الفيلم، مأخوذ من أغنية سميرة سعيد المعروفة «بشتقلك ساعات»، التي قدمتها فى تسعينيات القرن الماضي.

يأتي الفيلم، بعد أيام من الأزمة التي أثارها فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي طرحته شبكة نيتفلكس، الذي كان يعرض أيضا قضية شاب لبناني مثلي الجنس، اكتشف أصدقائه فجأة أنه مثلي بعد سنوات طويلة من علاقتهم، من بطولة منى زكي وإياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي ودياموند بوعبود، ومجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي.