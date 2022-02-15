رئيس «النقابات الفنية» مهاجما فيلم بشتقلك ساعات: يتعارض مع قيم المجتمع

شن المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، هجومًا حادًا على فيلم «بشتقلك ساعات»، والذي يُمثل مصر في الدورة الحالية من مهرجان برلين السينمائي والمُنعقدة حاليًا، مُبديًا رفضه التام لهذه النوعية من الأفلام، التي تتعارض مع قيم المجتمعات العربية.

رئيس اتحاد النقابات الفنية: الفيلم لم يُعرض على المصنفات

وقال «عبدالعزيز»، لـ«الوطن»، إنَّه تفاجأ بانزعاج الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن تمثيل فيلم عن الشذوذ الجنسي للدولة المصرية في مهرجان برلين، موضحًا أنّ «هذا الفيلم ليس مصريًا، ولم يُعرض على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إذ أنَّها الرقابة ليست لديها علمًا بهذا العمل الفني إطلاقًا».

المهرجانات تُشجع على استقطاب الأفلام العربية التي تُبرز المساوئ فقط

وأوضح أنَّ المهرجانات السينمائية الأوروبية تُشجع على استقطاب الأفلام العربية التي تُبرز المساوئ فقط، مؤكّدًا أنّ «المخرج لن يأخذ شرعية العرض في هذه المهرجانات، إلا في حالة تقديم عمل فني يُبرز أسوأ ما فينا».

إنذار رسمي لإسقاط الجنسية المصرية عن مخرج فيلم بشتقلك ساعات

وكان المحامي أيمن محفوظ، قد تقدّم بإنذارٍ رسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛ صباح اليوم الثلاثاء، لإسقاط الجنسية المصرية عن محمد حسن شوقي مخرج مصري يعيش في ألمانيا، بسبب إخراجه لفيلم «بشتقلك ساعات» من إنتاج مشترك لعدة دول، يروّج للمثلية الجنسية بحسب وصفه.

يذكر أنّ َفيلم بشتقلك ساعات، من إخراج محمد شوقي حسن، حيث يرصد قضية آلية مخاطبة الغرب عن المثلية الجنسية في الثقافة العربية الشعبية، فتدور قصة العمل، حول علاقة وقصة حب بين رجلين.